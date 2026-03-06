Lectures sous l’arbre Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
2026-08-19
Retrouvez l’artiste plasticienne YO pour échanger avec elle autour de ses encres flottantes.
.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Join visual artist YO for a chat about her floating inks.
