Lectures sous l’arbre Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Retrouvez l’artiste plasticienne YO pour échanger avec elle autour de ses encres flottantes.

.

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join visual artist YO for a chat about her floating inks.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon