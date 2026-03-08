Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy mercredi 19 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
10h30 Rencontre avec Maryline Desbiolles autour de son roman Rose la nuit , 2026. Lecture d’extraits par Iness Reamki. 10€
14h Invitée et en présence de M. Desbiolles Wendy Delorme autour de son roman Le Parlement de l’eau avec J-P Pierron. 10€
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
10:30am: Meeting with Maryline Desbiolles about her novel Rose la nuit , 2026. Reading of excerpts by Iness Reamki. 10?
2pm: Guest and in presence of M. Desbiolles: Wendy Delorme on her novel Le Parlement de l’eau with J-P Pierron. 10?
