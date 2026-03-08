Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

10h30 Rencontre avec Maryline Desbiolles autour de son roman Rose la nuit , 2026. Lecture d’extraits par Iness Reamki. 10€

14h Invitée et en présence de M. Desbiolles Wendy Delorme autour de son roman Le Parlement de l’eau avec J-P Pierron. 10€

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10:30am: Meeting with Maryline Desbiolles about her novel Rose la nuit , 2026. Reading of excerpts by Iness Reamki. 10?

2pm: Guest and in presence of M. Desbiolles: Wendy Delorme on her novel Le Parlement de l’eau with J-P Pierron. 10?

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon