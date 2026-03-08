Lectures sous l’arbre Montée du Temple Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Montée du Temple Mazet-Saint-Voy mercredi 19 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Montée du Temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
2026-08-19
10h30 Lecture d’extraits d’Aragon par Marc-Henri Boisse Le roman inachvé et les Poètes .
16h Rencontre avec Milène Tournier extraits de ses textes de chez Lurlure et Castor astral.
18h30 P’tite guinguette, expo des dessins de F. Drapier.
Montée du Temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
10:30 am: Reading of excerpts from Aragon by Marc-Henri Boisse: Le roman inachvé and Les Poètes .
4pm: Meeting with Milène Tournier: extracts from her texts published by Lurlure and Castor astral.
6:30pm: P’tite guinguette, exhibition of drawings by F. Drapier.
