Lectures sous l’arbre Montée du Temple Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Montée du Temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

10h30 Lecture d’extraits d’Aragon par Marc-Henri Boisse Le roman inachvé et les Poètes .

16h Rencontre avec Milène Tournier extraits de ses textes de chez Lurlure et Castor astral.

18h30 P’tite guinguette, expo des dessins de F. Drapier.

Montée du Temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30 am: Reading of excerpts from Aragon by Marc-Henri Boisse: Le roman inachvé and Les Poètes .

4pm: Meeting with Milène Tournier: extracts from her texts published by Lurlure and Castor astral.

6:30pm: P’tite guinguette, exhibition of drawings by F. Drapier.

