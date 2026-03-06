Lectures sous l’arbre Restaurant Le Blue gin Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Restaurant Le Blue gin 7 Route de Tence Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19

2026-08-19

9h30 Petit-déjeuner avec J-M Ghitti, l’occasion d’échanger sur son intervention de la veille et sur son ouvrage La Terre confisquée. Critique de l’aménagement du territoire . Consommations à régler sur place.

Restaurant Le Blue gin 7 Route de Tence Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

9:30am: Breakfast with J-M Ghitti, an opportunity to discuss his talk from the previous day and his book La Terre confisquée. Critique de l’aménagement du territoire . Consumption to be paid for on site.

