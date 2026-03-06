Lectures sous l’arbre Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l'arbre Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy mercredi 19 août 2026.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19
2026-08-19
Lecture de poésies publiées aux Editions Cheyne par Camille Buès Eau d’Albane Gellé et Au cas où de Marie Rouzin.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Reading of poems published by Editions Cheyne by Camille Buès: Eau by Albane Gellé and Au cas où by Marie Rouzin.
