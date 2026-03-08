Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

16h-17h45 Balade ponctuée par des lectures de John Berger, choisies par M. Desbiolles et portées par C. Buès. Marche 45min. 10€

21h Lecture autour du pastoralisme avec Violaine Bérot et Elsa Sanial, autrices et éleveuses. 15€; 7.50€.

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

16h-17h45: Walk punctuated by readings by John Berger, chosen by M. Desbiolles and carried by C. Buès. Walk 45min. 10?

9pm: Pastoral readings with Violaine Bérot and Elsa Sanial, authors and breeders. 15?; 7.50?.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon