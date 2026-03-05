Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy jeudi 20 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Montée du temple Hall du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
2026-08-20
Retrouvez l’artiste R. Heurteur pour échanger autour de ses peintures.
Montée du temple Hall du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Join artist R. Heurteur for a chat about his paintings.
