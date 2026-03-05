Lectures sous l’arbre

Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Lecture de poésies des éditions Cheyne. Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas de S. Alloneau et Poèmes arrondis de O. Demigné.

Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Poetry reading from Editions Cheyne. Je suis fort dans un domaine qui n’existe pas by S. Alloneau and Poèmes arrondis by O. Demigné.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon