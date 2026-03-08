Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

18h dialogue avec C. Lemoine, historien de l’art, autour de son essai Hélène Cisoux. Parlure .

19 P’tite guinguette, concert et exposition des dessins de F. Drapier

.

Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6pm: Dialogue with art historian C. Lemoine on his essay Hélène Cisoux. Parlure .

19 P’tite guinguette, concert and exhibition of drawings by F. Drapier

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon