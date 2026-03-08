Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy jeudi 20 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
2026-08-20
18h dialogue avec C. Lemoine, historien de l’art, autour de son essai Hélène Cisoux. Parlure .
19 P’tite guinguette, concert et exposition des dessins de F. Drapier
.
Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
6pm: Dialogue with art historian C. Lemoine on his essay Hélène Cisoux. Parlure .
19 P’tite guinguette, concert and exhibition of drawings by F. Drapier
