Lectures sous l’arbre RDV Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

RDV Le Calibert Montée du temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:45:00

2026-08-20

Balade ponctuée de lectures d’autrices irlandaises par I. Remaki (Edna O’Brien, Claire Keagan, Nuala O’Faolain). Marche 45mn.

RDV Le Calibert Montée du temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Walk punctuated by readings of Irish authors by I. Remaki (Edna O’Brien, Claire Keagan, Nuala O’Faolain). 45-minute walk.

