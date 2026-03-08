Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

10h30 lecture d’extraits Œuvre poétique intégrale de M. Desbordes-Valmore par M-H Boisse.

16h rencontre avec H. Miguet. Lecture d’extraits de son troisième recueil Gargouille .

Montée du temple Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30 am: reading of extracts from M. Desbordes-Valmore’s complete poetic work by M-H Boisse.

4pm: meeting with H. Miguet. Reading of extracts from his third collection Gargouille .

