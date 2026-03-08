Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour chaque rendez-vous

Date :

2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

10h30 dialogue entre M. Desbiolles autour de son roman Avec Rodin et C. Lemoine, historien de l’art. 10€

14h00 invité et en présence de M. Desbiolles, T. Zourabichvili s’entretiendra autour de son premier roman Plomb . 10€

.

Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30 am: dialogue between M. Desbiolles on her novel Avec Rodin and C. Lemoine, art historian. Lemoine, art historian. 10?

2:00 pm: T. Zourabichvili is invited by M. Desbiolles to talk about his first novel, Plomb . 10?

