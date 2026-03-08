Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy jeudi 20 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour chaque rendez-vous
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
10h30 dialogue entre M. Desbiolles autour de son roman Avec Rodin et C. Lemoine, historien de l’art. 10€
14h00 invité et en présence de M. Desbiolles, T. Zourabichvili s’entretiendra autour de son premier roman Plomb . 10€
Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
10:30 am: dialogue between M. Desbiolles on her novel Avec Rodin and C. Lemoine, art historian. Lemoine, art historian. 10?
2:00 pm: T. Zourabichvili is invited by M. Desbiolles to talk about his first novel, Plomb . 10?
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon