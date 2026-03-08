Lectures sous l’arbre

Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

18h Présence de P. Jaccottet, conférence de S. Labrusse, auteur d’études sur la poésie et la peinture du XXè. 10€

Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

6pm: Presence of P. Jaccottet, lecture by S. Labrusse, author of studies on 20th-century poetry and painting. 10?

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon