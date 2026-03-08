Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy vendredi 21 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
2026-08-21
18h Présence de P. Jaccottet, conférence de S. Labrusse, auteur d’études sur la poésie et la peinture du XXè. 10€
Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
6pm: Presence of P. Jaccottet, lecture by S. Labrusse, author of studies on 20th-century poetry and painting. 10?
