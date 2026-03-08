Lectures sous l’arbre Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy vendredi 21 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Brasserie Mazesté 2, Chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
9h30 petit-déjeuner avec ??? l’occasion de revenir sur son intervention de la veille autour de ???. Prix des consommations
.
Brasserie Mazesté 2, Chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:30am: breakfast with ???, an opportunity to review the previous day’s talk on ???. Drink prices
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon