Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

2026-08-21

14h00 entretien avec l’éditeur invité, S. Wespieser, en complicité de D. Maurel.

16h00 rencontre avec l’auteur P. Riou lectures d’extrailts de Quand serai-je rentré ? .

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

2:00 pm: interview with guest publisher S. Wespieser, in collaboration with D. Maurel.

4:00 pm: meeting with author P. Riou, reading extracts from Quand serai-je rentré?

