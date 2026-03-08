Lectures sous l’arbre

Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour chaque rendez-vous

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

10h30 rencontre avec M. Desbiolles et P. Hanus, autour de leurs livres Chardons ardents Carte de séjour . Exils, frontières, …

De 16h à 17h45 Balade ponctuée de lectures autour de l’écrivain italien M. Rigoni Stern par L. Soffiati. Marche 45mn.

.

Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30am: Meeting with M. Desbiolles and P. Hanus, about their books Chardons ardents and Carte de séjour . Exiles, borders…

4pm to 5:45pm: A walk punctuated by readings of Italian writer M. Rigoni Stern by L. Soffiati. 45-minute walk.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon