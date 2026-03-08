Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy vendredi 21 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour chaque rendez-vous
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
10h30 rencontre avec M. Desbiolles et P. Hanus, autour de leurs livres Chardons ardents Carte de séjour . Exils, frontières, …
De 16h à 17h45 Balade ponctuée de lectures autour de l’écrivain italien M. Rigoni Stern par L. Soffiati. Marche 45mn.
.
Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
10:30am: Meeting with M. Desbiolles and P. Hanus, about their books Chardons ardents and Carte de séjour . Exiles, borders…
4pm to 5:45pm: A walk punctuated by readings of Italian writer M. Rigoni Stern by L. Soffiati. 45-minute walk.
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon