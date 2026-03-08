Lectures sous l’arbre

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

2026-08-21

10h30 lecture d’extraits de L’excursion des jeunes filles qui ne sont plus de A. Seghers par MH Boisse.

10h30 lectures d’albums jeunesses, des histoires de ciel et de nuages, en lien avec l’expo photographique 6×6.

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

10:30 am: reading of extracts from L’excursion des jeunes filles qui ne sont plus by A. Seghers by MH Boisse.

10:30 am: readings from children’s albums, stories of sky and clouds, in connection with the 6×6 photo exhibition.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon