Lectures sous l’arbre Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
2026-08-22
Lecture de trois poésies des éditions Cheyne par I. Ramaki. 10€
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Reading of three poems published by Cheyne by I. Ramaki. 10?
