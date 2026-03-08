Lectures sous l’arbre Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Brasserie Mazesté 2, Chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

9h30 petit déjeuner avec P. Hanus, retour sur son intervention de la veille autour de son ouvrage Carte de séjour .

Brasserie Mazesté 2, Chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

9:30am: breakfast with P. Hanus, a review of the previous day’s talk on his book Carte de séjour .

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon