Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

moins de 26 ans et demandeurs d’emploi

Date :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

12h rdv avec votre pique-nique pour moment de partage avec M. Desbiolles et l’équipe des Lectures. Gratuit

21h soirée de clôture, conçue par JC Soubeyrand avec des jeunes chanteurs du Plateau. Trenet, Dalida, Oshi,…

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

12pm: bring your picnic for a moment of sharing with M. Desbiolles and the Lectures team. Free

9pm: closing evening, designed by JC Soubeyrand, with young singers from the Plateau. Trenet, Dalida, Oshi,…

