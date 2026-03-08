Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 22 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif réduit
moins de 26 ans et demandeurs d’emploi
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
2026-08-22
12h rdv avec votre pique-nique pour moment de partage avec M. Desbiolles et l’équipe des Lectures. Gratuit
21h soirée de clôture, conçue par JC Soubeyrand avec des jeunes chanteurs du Plateau. Trenet, Dalida, Oshi,…
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
12pm: bring your picnic for a moment of sharing with M. Desbiolles and the Lectures team. Free
9pm: closing evening, designed by JC Soubeyrand, with young singers from the Plateau. Trenet, Dalida, Oshi,…
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon