Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy samedi 22 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
10h30 Rendu des stagiaires de l’autrice M. Vuillermet.
15h30 lecture par les stagiaires du comédien L Soffiati.
16h verrée de clôture des 35ème Lectures sous l’arbre
19h P’tite guinguette, concert, exposition des dessins de F. Drapier
.
Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
10:30 a.m.: Trainee readings by author M. Vuillermet.
3:30 p.m.: Reading by trainees of actor L Soffiati.
4pm: Closing reception for the 35th Lectures sous l’arbre
7pm: P’tite guinguette, concert, exhibition of drawings by F. Drapier
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon