Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

10h30 Rendu des stagiaires de l’autrice M. Vuillermet.

15h30 lecture par les stagiaires du comédien L Soffiati.

16h verrée de clôture des 35ème Lectures sous l’arbre

19h P’tite guinguette, concert, exposition des dessins de F. Drapier

Au Bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30 a.m.: Trainee readings by author M. Vuillermet.

3:30 p.m.: Reading by trainees of actor L Soffiati.

4pm: Closing reception for the 35th Lectures sous l’arbre

7pm: P’tite guinguette, concert, exhibition of drawings by F. Drapier

