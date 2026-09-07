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Lectures sur Toile, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Lectures sur Toile, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Lectures sur Toile 21 et 28 octobre Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T15:45:00+01:00

Découvrez les coups de cœur de littérature jeunesse des bibliothécaires sur grand écran pour vous faire rêver !

Sur réservation :https://billetterie.pessac.fr/

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

DR

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