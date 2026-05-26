Lectures théâtralisées La voz dormida Voix endormies TARBES Tarbes

Tarbes

Lectures théâtralisées La voz dormida Voix endormies

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

À tous ceux qui furent contraints de garder le silence

La Compagnie Hipotengo désire faire connaître le roman de Dulce Chacón Gutiérrez (1954-2003), La voz dormida (2002) une déclaration d’amour aux femmes résistantes espagnoles et à leurs réseaux de solidarité durant toute la dictature franquiste.

En s’appuyant sur des faits historiques, l’ouvrage et son adaptation théâtrale redonnent vie à quatre femmes incarcérées dans la prison de Ventas à Madrid, au lendemain de la Guerre d’Espagne (1936-1939).

Sur réservation (nombre de places limité)

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

To all those who were forced to remain silent

Compagnie Hipotengo wishes to promote the novel La voz dormida (2002) by Dulce Chacón Gutiérrez (1954-2003): a declaration of love to Spanish women resistance fighters and their solidarity networks throughout the Franco dictatorship.

Based on historical facts, the book and its stage adaptation bring to life four women incarcerated in Madrid?s Ventas prison in the aftermath of the Spanish Civil War (1936-1939).

On reservation (limited number of seats)

L’événement Lectures théâtralisées La voz dormida Voix endormies Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65