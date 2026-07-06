Lectures théâtralisées Musée Cognacq-Jay Paris
dimanche 6 septembre 2026 · Musée Cognacq-Jay · Paris
Informations pratiques
Créer des ouvertures et des passerelles, mais aussi surprendre et faire vibrer l’un des quartiers historiques les plus prisés de Paris, voici quelques-unes des vocations de ces Traversées du Marais.
Le temps d’un week-end, le festival se déploiera dans une vingtaine de lieux emblématiques du quartier, à travers des propositions artistiques pluridisciplinaires et majoritairement gratuites et ayant pour thème les « Dialogue(s) ».
Au programme :
Dimanche 6 septembre à 11h30 et 16h
Lectures de textes extraits de la littérature épistolaire du XVIIIe siècle par les comédiens du Jeune Théâtre National.
Mise en voix : Carole Thibaut.
En partenariat avec le JTN, Jeune Théâtre National.
Dans le cadre des Traversées du Marais 2026.
Le dimanche 06 septembre 2026
de à
gratuit sous condition
Dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T14:30:00+02:00
fin : 2026-09-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00
Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris
https://www.museecognacqjay.paris.fr/le-musee/ne-pas-manquer/les-traversees-du-marais
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