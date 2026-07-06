Lectures théâtralisées Musée Cognacq-Jay Paris

Informations pratiques

Créer des ouvertures et des passerelles, mais aussi surprendre et faire vibrer l’un des quartiers historiques les plus prisés de Paris, voici quelques-unes des vocations de ces Traversées du Marais.

Le temps d’un week-end, le festival se déploiera dans une vingtaine de lieux emblématiques du quartier, à travers des propositions artistiques pluridisciplinaires et majoritairement gratuites et ayant pour thème les « Dialogue(s) ».

Au programme :

Dimanche 6 septembre à 11h30 et 16h

Lectures de textes extraits de la littérature épistolaire du XVIIIe siècle par les comédiens du Jeune Théâtre National.

Mise en voix : Carole Thibaut.

En partenariat avec le JTN, Jeune Théâtre National.

Dans le cadre des Traversées du Marais 2026.

Le dimanche 06 septembre 2026

de à

gratuit sous condition

Dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T00:00:00+02:00_2026-09-06T23:59:00+02:00

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris

https://www.museecognacqjay.paris.fr/le-musee/ne-pas-manquer/les-traversees-du-marais



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