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Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges

Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des Beaux-Arts

Adresse : 1 Place de l'Évêché

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Limoges

Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Avec l’exposition Lecture(s) , l’opération estivale Sieste au musée prend de l’avance dans le cadre de la Nuit européennes des musées. Poufs XXL et chaises longues vous attendent pour dévorer notre sélection d’ouvrages de grands textes littéraires mis en images.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées

L’événement Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole

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