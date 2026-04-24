Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges
Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Musée des Beaux-Arts Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Avec l’exposition Lecture(s) , l’opération estivale Sieste au musée prend de l’avance dans le cadre de la Nuit européennes des musées. Poufs XXL et chaises longues vous attendent pour dévorer notre sélection d’ouvrages de grands textes littéraires mis en images.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées
L’événement Lectures VS Siestes Nuit européenne des musées Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole
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