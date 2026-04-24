L’Eden, l’aube, Colette. Rencontre avec Karim Kattan. Lectures par Didier Sandre de la Comédie-Française null Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

L’Eden, l’aube, Colette. Rencontre avec Karim Kattan. Lectures par Didier Sandre de la Comédie-Française

null Rue Colette La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cycle Ils/elles aiment Colette

Rencontre avec Karim Kattan

Lectures par Didier Sandre de la Comédie-Française

Ecrivain palestinien, né en 1989 à Jérusalem, ayant grandi à Bethléem, Karim Kattan nous rappelle que la littérature est une terre sans frontières et la beauté un bien universel. Remarqué dès son premier ouvrage, un recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur, finaliste du prix Boccace, son premier roman, Le Palais des deux collines, publié en 2021, reçoit le prestigieux Prix des 5 continents. La consécration vient avec L’Eden à l’aube (prix PEN Club, prix Valery-Larbaud, prix Hors-Concours, prix Hors Concours, etc), histoire d’amour entre deux palestiniens sous un soleil qui a la lumière de tous les soleils, placé sous le signe d’une citation de… Colette. Car Karim Kattan, docteur en littérature comparée, est un amoureux de Colette, un fin lecteur, qui ne manque jamais une occasion de célébrer le génie d’une écrivaine qui l’accompagne depuis de nombreuses années. A l’occasion de la sortie de son nouveau roman, Septentrionale, il viendra nous parler de sa Colette, d’écriture, de roman et de poésie, d’amour et de liberté, et de sa foi inébranlable en la naissance du jour .

Didier Sandre a joué au théâtre public et privé sous la direction de Bernard Sobel, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Jorge Lavelli, Luc Bondy, Jean-Pierre Vincent, Maurice Béjart, Giorgio Strehler et Adrian Brine… Il a reçu le Prix du Syndicat de la Critique pour ses interprétations dans Le Mariage de Figaro, Madame de Sade et Le Soulier de satin, le Molière du meilleur acteur pour Un mari idéal d’Oscar Wilde et, plus récemment, le Brigadier du théâtre pour le rôle de Stefan Zweig dans Collaboration. Il a rejoint la troupe de la Comédie-Française en 2013. Il y est l’interprète de Molière, Shakespeare, Marivaux, Visconti. Parmi de nombreux films pour la télévision et le cinéma, on se souvient de L’Allée du roi et Á la recherche du temps perdu de Nina Companez. .

null Rue Colette La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : L’Eden, l’aube, Colette. Rencontre avec Karim Kattan. Lectures par Didier Sandre de la Comédie-Française

L’événement L’Eden, l’aube, Colette. Rencontre avec Karim Kattan. Lectures par Didier Sandre de la Comédie-Française Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)