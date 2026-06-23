Ledisi New Morning Paris

Dès les premières notes, il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas d’un projet ordinaire. Coproduit par l’immense Christian McBride, contrebassiste et compositeur parmi les plus respectés de sa génération, aux côtés de Ledisi, « For Dinah » s’impose d’emblée comme un disque qui unit virtuosité et profondeur de sens…

Née à New Orleans et façonnée par la région de la baie de San Francisco Bay Area, Ledisi s’est imposée comme une voix majeure du R&B contemporain. Elle a remporté un Grammy, obtenu 14 nominations, et a été largement saluée pour ses interprétations de ses héroïnes musicales sur scène, sur disque et à l’écran, notamment Mahalia Jackson dans Selma et Remember Me. Sa nomination la plus récente aux Grammy Awards concernait « Ledisi Sings Nina », un hommage salué par The New York Times pour avoir capturé à la fois la profondeur de Nina Simone et l’étendue vocale impressionnante de Ledisi. Comme l’a souligné la critique Salamishah Tillet dans son portrait élogieux, « Ledisi Sings Nina » met en lumière « la diversité et la profondeur de la musicalité de Simone ainsi que l’étendue et la puissance saisissantes de la voix de Ledisi ».

Dernier album : « For Dinah », A Tribute To The Great Dinah Washington.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T20:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

