L’éducation aux médias, la question des sources et de la « literacy », Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

L’éducation aux médias, la question des sources et de la « literacy » Vendredi 11 décembre, 19h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Gratuit à l’Espace presse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00

Par Jean-Charles Bouniol

Jean-Charles Bouniol, maître de conférence associé à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) parle d’éducation aux médias, mais aussi de la question des sources et de la « literacy ».

Échange sur notre capacité individuelle et collective à appréhender l’origine, la valeur d’un élément informatif dans l’océan de contenu qui se présente à nous.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier numérique, dans le cadre de la Journée des droits digitaux