L’éducation aux médias, la question des sources et de la « literacy », Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
L’éducation aux médias, la question des sources et de la « literacy » Vendredi 11 décembre, 19h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Gratuit à l’Espace presse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T19:00:00+01:00 – 2026-12-11T20:30:00+01:00
Par Jean-Charles Bouniol
Jean-Charles Bouniol, maître de conférence associé à l’Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA) parle d’éducation aux médias, mais aussi de la question des sources et de la « literacy ».
Échange sur notre capacité individuelle et collective à appréhender l’origine, la valeur d’un élément informatif dans l’océan de contenu qui se présente à nous.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier numérique, dans le cadre de la Journée des droits digitaux
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