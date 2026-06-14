L’Effondrement des glaciers Théâtre Ouvert Paris
L’Effondrement des glaciers Théâtre Ouvert Paris lundi 19 avril 2027.
Au gré d’une narration fragmentaire, composée d’éléments d’archives et de scènes réinventées, L’Effondrement des glaciers navigue
à travers l’histoire de Yann Lemée, pour opérer un retournement de
point de vue et tenter de redonner voix à celui qui est devenu un
personnage de l’oeuvre de Duras. La pièce s’emploie à confronter ce qui
reste encore idéalisé dans l’imaginaire collectif et nous invite à
questionner nos ambivalences, en replaçant cette relation à échelle
humaine. Est-ce que l’amour peut prendre racine dans la fascination d’un
être pour un autre ? Peut-on accorder une place à la violence dans
l’intime ? Sous quelle(s) condition(s) ? Où s’arrête l’amour et où
commence l’abus ? Et, en filigrane, qu’est-ce qui fait que la postérité
décide de retenir telle ou telle version de l’histoire et sur quoi
choisit-elle de fermer les yeux ?
Été 1980. Yann Lemée, 28 ans, étudiant en philosophie et homosexuel, frappe à la porte de son idole, Marguerite Duras. Il ne la quittera plus. Rapidement, l’écrivaine va tenter de façonner la vie du jeune homme à son image, jusqu’à vouloir le rebaptiser Yann Andréa. Commence alors une relation vertigineuse qui entremêle la vérité et la fiction, l’intensité et la destruction, et que l’on considère encore comme l’une des grandes passions qui ont marqué l’histoire de la littérature.
Du lundi 19 avril 2027 au vendredi 30 avril 2027 :
samedi
de 18h00 à 19h30
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h00
payant
De 8 à 20 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-19T22:30:00+02:00
fin : 2027-05-01T01:00:00+02:00
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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/leffondrement-des-glaciers-2/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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