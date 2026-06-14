L’Effondrement des glaciers Théâtre Ouvert Paris

Au gré d’une narration fragmentaire, composée d’éléments d’archives et de scènes réinventées, L’Effondrement des glaciers navigue

à travers l’histoire de Yann Lemée, pour opérer un retournement de

point de vue et tenter de redonner voix à celui qui est devenu un

personnage de l’oeuvre de Duras. La pièce s’emploie à confronter ce qui

reste encore idéalisé dans l’imaginaire collectif et nous invite à

questionner nos ambivalences, en replaçant cette relation à échelle

humaine. Est-ce que l’amour peut prendre racine dans la fascination d’un

être pour un autre ? Peut-on accorder une place à la violence dans

l’intime ? Sous quelle(s) condition(s) ? Où s’arrête l’amour et où

commence l’abus ? Et, en filigrane, qu’est-ce qui fait que la postérité

décide de retenir telle ou telle version de l’histoire et sur quoi

choisit-elle de fermer les yeux ?

Été 1980. Yann Lemée, 28 ans, étudiant en philosophie et homosexuel, frappe à la porte de son idole, Marguerite Duras. Il ne la quittera plus. Rapidement, l’écrivaine va tenter de façonner la vie du jeune homme à son image, jusqu’à vouloir le rebaptiser Yann Andréa. Commence alors une relation vertigineuse qui entremêle la vérité et la fiction, l’intensité et la destruction, et que l’on considère encore comme l’une des grandes passions qui ont marqué l’histoire de la littérature.

Du lundi 19 avril 2027 au vendredi 30 avril 2027 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-19T22:30:00+02:00

fin : 2027-05-01T01:00:00+02:00

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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/leffondrement-des-glaciers-2/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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