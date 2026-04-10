LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE LE CAP D’AGDE Agde

Agde

LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-17

Un spectacle musical exceptionnel arrive aux Arènes du Cap d’Agde !

Legend of Tribute réunit sur scène les plus grands tubes des légendes de la musique internationale dans un show spectaculaire de 2h30.

Revivez les plus grands hits de

ABBA • Queen • Whitney Houston • Michael Jackson • Aretha Franklin • Diana Ross • Elvis Presley • Gloria Gaynor • Elton John • Bee Gees • Donna Summer • Lionel Richie • Kool & The Gang • Tina Turner • Earth Wind & Fire • Stevie Wonder.

16 artistes inoubliables sur scène

#ÉTÉ

#ARÈNES .

LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com

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English : LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE

An exceptional musical show is coming to the Cap d?Agde arenas!

L’événement LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34