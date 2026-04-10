LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE LE CAP D’AGDE Agde
LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE LE CAP D’AGDE Agde lundi 6 juillet 2026.
Agde
LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-17
Un spectacle musical exceptionnel arrive aux Arènes du Cap d’Agde !
Legend of Tribute réunit sur scène les plus grands tubes des légendes de la musique internationale dans un show spectaculaire de 2h30.
Revivez les plus grands hits de
ABBA • Queen • Whitney Houston • Michael Jackson • Aretha Franklin • Diana Ross • Elvis Presley • Gloria Gaynor • Elton John • Bee Gees • Donna Summer • Lionel Richie • Kool & The Gang • Tina Turner • Earth Wind & Fire • Stevie Wonder.
16 artistes inoubliables sur scène
#ÉTÉ
#ARÈNES .
LE CAP D’AGDE 2 avenue des Contrebandiers Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 79 83 arenesducap@gmail.com
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English : LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE
An exceptional musical show is coming to the Cap d?Agde arenas!
L’événement LEGEND OF TRIBUTE -BEST OF TRIBUTE Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34