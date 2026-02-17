Legend Tour Les Arènes Metz

Legend Tour

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Guillaume Pley sera accompagné d’invités de prestige et d’artistes d’exception six intervenant(e)s et un(e) artiste chaque soir. Pendant deux heures, le public sera plongé au cœur de révélations étonnantes et de confidences jamais dévoilées à l’écran.

Vivez des instants suspendus, ainsi que des performances artistiques exclusives créées spécialement pour l’occasion.

Le show prendra vie depuis une scène centrale immersive, pensée pour rapprocher le public de chaque moment fort et du cœur de l’action.Tout public

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Guillaume Pley will be accompanied by prestigious guests and exceptional artists six speakers and one artist each evening. For two hours, the audience will be plunged into the heart of astonishing revelations and confidences never before revealed on screen.

Experience suspended moments, as well as exclusive artistic performances created especially for the occasion.

The show will be brought to life from an immersive central stage, designed to bring the audience closer to the heart of the action.

