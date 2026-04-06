LEGENDE BALAVOINE SALLE PLEYEL Paris

LEGENDE BALAVOINE Début : 2027-03-24 à 20:00. Tarif : – euros.

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SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75