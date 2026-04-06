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LEGENDE BALAVOINE SALLE PLEYEL Paris

LEGENDE BALAVOINE SALLE PLEYEL Paris

LEGENDE BALAVOINE SALLE PLEYEL Paris mercredi 24 mars 2027.

Lieu : SALLE PLEYEL

Adresse : 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE

Ville : 75008 Paris

Département : 75

Début : 2027-03-24

Fin : 2027-03-24

Heure de début : 20:00

LEGENDE BALAVOINE Début : 2027-03-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75

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