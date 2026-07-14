Informations pratiques

Yutz

Legends of cabaret

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-26 20:30:00

fin : 2027-01-26 22:30:00

Date(s) :

2027-01-26

Sur scène, 15 danseuses font vibrer la salle par leur précision, leur grâce et une énergie irrésistible. À leurs côtés, une dizaine de chanteurs et comédiens entraînent le public dans un tourbillon d’émotions, alternant puissance vocale, humour, sensibilité et présence scénique.

Les spectateurs sont transportés au cœur d’un monde étincelant grâce à des décors somptueux, inspirés des cabarets parisiens et à une impressionnante collection de plus de 200 costumes éclatants, créés pour magnifier chaque tableau plumes, strass, satin, silhouettes sculpturales et accessoires scintillants offrent un véritable festin visuel.

Un spectacle musical d’exception qui ravive la magie des plus grandes scènes, des films mythiques et des musiques emblématiques des cabarets du monde entier !Tout public

19 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

On stage, 15 dancers electrify the audience with their precision, grace, and irresistible energy. %C0 Alongside them, a dozen singers and actors sweep the audience into a whirlwind of emotions, alternating between vocal power, humor, sensitivity, and stage presence.

The audience is transported to the heart of a sparkling world thanks to sumptuous sets, inspiredby Parisian cabarets and an impressive collection of over 200 dazzling costumes, designed to enhance each scene: feathers, rhinestones, satin, sculptural silhouettes, and sparkling accessories offer a true visual feast.

An exceptional musical show that revives the magic of the greatest stages, legendary films, and iconic music from cabarets around the world!

L’événement Legends of cabaret Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME