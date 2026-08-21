L’église de l’Immaculée Conception et son Orgue, Eglise de l’IImmaculée Conception, Caluire-et-Cuire
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de l'IImmaculée Conception · Caluire-et-Cuire
Informations pratiques
L’église de l’Immaculée Conception et son Orgue Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise de l’IImmaculée Conception Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
les organistes de la Paroisse présente l’orgue Pierre Saby (14/16 II/P) installé en octobre 2000. Ils proposent une histoire de la facture d’orgue à travers les siècles, celle de l’orgue de l’église de l’Immaculée Conception, son fonctionnement, ses caractéristiques sonores illustrées par des morceaux du répertoire.
Eglise de l’IImmaculée Conception place de l’eglise 69300 Caluire et Cuire Caluire-et-Cuire 69300 Le Bourg Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes les organistes de la Paroisse présente l’orgue Pierre Saby (14/16 II/P) installé en octobre 2000. Ils proposent une histoire de la facture d’orgue à travers les siècles, celle de l’orgue de l’église de l’Immaculée Conception, son fonctionnement, ses caractéristiques sonores illustrées par des morceaux du répertoire.
les organistes de la Paroisse présente l’orgue Pierre Saby (14/16 II/P) installé en octobre 2000. Ils proposent une histoire de la facture d’orgue à travers les siècles, celle de l’orgue de l’église…
©Ville de Caluire et Cuire
À voir aussi à Caluire Et Cuire (Métropole de Lyon)
- Périphérique Nord, Périphérique Nord Caluire, Caluire-et-Cuire 19 septembre 2026
- Visite guidée les Jardins Municipaux Ouvriers, Jardins communaux ouvriers de Caluire-et-Cuire, Caluire-et-Cuire 19 septembre 2026
- Visite guidée casemate de Montessuy, Casemate de Montessuy, Caluire-et-Cuire 19 septembre 2026
- Visite de la Cuisine Centrale Municipale, Cuisine Centrale, Caluire-et-Cuire 19 septembre 2026
- Exposition : Le Monde dans vos yeux 2, Hôtel de ville, Caluire-et-Cuire 19 septembre 2026