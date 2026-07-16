L’église Saint-Nicolas : un petit joyau rénové ! (Visite libre), Église Saint-Nicolas, Saint-Maur-des-Fossés
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Saint-Maur-des-Fossés
Informations pratiques
L’église Saint-Nicolas : un petit joyau rénové ! (Visite libre) 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Val-de-Marne
Rendez-vous au stand de la Société d’Histoire et d’Archéologie, Parc de l’Abbaye pour prendre le flyer de visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Plus ancien édifice intact de Saint-Maur-des-Fossés, cette église est dédiée à saint Nicolas, patron des écoliers certes, mais aussi des mariniers, nombreux à débarquer alors au port de l’abbaye, sur la Marne. L’édifice a été plusieurs fois remanié, ce qui explique les différents styles de construction. Si le clocher est roman, typique du XIIe siècle, le chœur (du XIIIe siècle) est quant à lui gothique, avec une imposante verrière de près de 8 mètres de hauteur ! L’église est classée monument historique depuis 1947.
Les grands travaux de rénovation engagés par la ville, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Région Île-de-France, se sont achevés fin 2022 : remplacement de la couverture du chœur et du clocher, reprise de la charpente, ravalement, remplacement de nombreuses pierres très abîmées (y compris colonnettes et chapiteaux), nettoyage de certains vitraux… À cette occasion, la voûte romane en bois a été reconstituée suite à la destruction de la voute en plâtre de l’Entre-deux-Guerres. Admirez le superbe coq qui veille désormais sur l’édifice.
Église Saint-Nicolas 4 All. du Rond Point, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France
Visite libre
© Aurélien Prévot
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