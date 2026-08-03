L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE JEP 2026
Place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites accompagnées avec le concours des bénévoles pour découvrir ce haut lieu de l’histoire de Béziers, marqué par les événements du sac de la ville en 1209.
Visites accompagnées avec le concours des bénévoles pour découvrir ce haut lieu de l’histoire de Béziers, marqué par les événements du sac de la ville en 1209. .
Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE JEP 2026
Guided tours led by volunteers to explore this landmark in the history of Béziers, marked by the events of the city’s sacking in 1209.
L’événement L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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