L’ÉGLISE SAINTE-MARIE, Église Sainte-Marie, Saint-Étienne

Informations pratiques

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Église Sainte-Marie Loire

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

De la chapelle du couvent des Visitandines à l’église néo-byzantine, découvrez la métamorphose de cet édifice exceptionnel protégé au titre des Monuments historiques, qui renferme de nombreux trésors.

Durée : 1h

Église Sainte-Marie Rue Elise Gervais, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477322707 http://www.saintetiennesaintbenoit.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2624561197560400035 »}] Exemple d’architecture religieuse du XIXe siècle dans le style néo-roman et néo-byzantin. Plusieurs églises successives ont été construites sur le même site : première chapelle Sainte-Marie (1805-1808) , nouvelle église par Dalbagio en 1820, agrandissement par Boisson de 1856 à 1859, travaux de restauration et réalisation du décor intérieur de 1924 à 1932.

De la chapelle du couvent des Visitandines à l’église néo-byzantine, découvrez la métamorphose de cet édifice exceptionnel protégé au titre des Monuments historiques, qui renferme de nombreux Durée…

©Jérôme Abou/Ville de Saint-Etienne