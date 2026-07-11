LEI-LÀ PAR KARLA ARÉVALO Béziers
mercredi 28 avril 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LEI-LÀ PAR KARLA ARÉVALO
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28
fin : 2027-04-28
Date(s) :
2027-04-28
Une expérience rituelle de cirque poétique où mouvement et imaginaire interrogent notre monde avec poésie et absurdité.
Dans un univers minimaliste, fait de formes simples et de gestes du quotidien, une femme en mouvement nous convie à suivre le voyage d’un personnage en quête d’un monde à explorer librement.
Accompagnée de ses dieux et de ses fantômes, elle nous entraîne dans un rituel vivant et dynamique qui nous transporte LÀ , dans un espace absurde où se révèlent les incohérences de notre humanité contemporaine.
Lei LÀ est une expérience rituelle de cirque, à la fois profonde et ludique, pensée comme une rencontre sensible et accessible à tous. .
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : LEI-LÀ PAR KARLA ARÉVALO
A ritualistic, poetic circus experience in which movement and imagination explore our world through poetry and absurdity.
L’événement LEI-LÀ PAR KARLA ARÉVALO Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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