Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Leila Duclos Quartet

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Dans son chant, il y a comme des flammes qui dansent. Dans ses doigts, des feux follets swinguent en diable…

Voici Leïla Duclos avec des chansons françaises fraîchement sorties de sa guitare, un jazz aux accents manouches et un scat indomptable. Véritable funambule de la musique, Leila Duclos se singularise par son énergie musicale, avec une place primordiale donnée à l’inspiration et à l’improvisation, mais aussi par les thématiques de ses textes, à la fois sentimentaux et poétiques, parlant d’amour, de colère, d’idéal, de rêve, de toutes ces choses qui, en fin de compte, peuvent tout à la fois nous consumer et nous animer.

Tout public .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Leila Duclos Quartet

L’événement Leila Duclos Quartet Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre