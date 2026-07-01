Leïla Ka – Maldonne, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Leïla Ka – Maldonne Jeudi 28 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00

Multi-récompensée et ovationnée à l’international, Leïla Ka est unanimement reconnue comme l’étoile montante de la scène chorégraphique contemporaine.

Ballet vif et saisissant, « Maldonne » est une danse émancipatrice et enivrante, une œuvre dont l’incroyable expressivité emporte tout sur son passage. Une exploration poétique et percutante du féminin !

Emportées par les musiques de Vivaldi, les chansons de Lara Fabian ou Leonard Cohen, cinq femmes s’habillent d’une multitude de robes colorées pour dévoiler leurs fragilités, leurs révoltes et leurs identités multiples. Tandis que les tissus volent, brillent, tournent ou tombent, leurs corps fusionnent, vibrent et se soulèvent. Une pièce où les femmes vont à la conquête d’elles-mêmes, un hymne puissant à la sororité!

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/239/le_pin_galant/leila_ka »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Multi-récompensée et ovationnée à l’international, Leïla Ka est unanimement reconnue comme l’étoile montante de la scène chorégraphique contemporaine. Danse Spectacle

Duy Laurent