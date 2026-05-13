Lemonsuckr SUPERSONIC Paris

LEMONSUCKR (22h00)

(Post punk – Brighton, UK)

Guy Ferris, Oscar Post, Matt Saunders et Ollie Thomas ont fondé Lemonsuckr. Le groupe a vu le jour à l’intérieur de « The Container », un conteneur métallique de 2,40 m sur 6 m, de ceux que l’on s’attendrait à voir traverser l’Atlantique à bord d’un cargo (celui-ci, cependant, était tranquillement abandonné dans une ferme perdue au milieu de nulle part).

Ils ont eux-mêmes transformé « The Container » en repaire, studio et quartier général ; un lieu où ils pouvaient conceptualiser, répéter et composer de la musique ensemble. S’ensuivirent d’innombrables heures enfermés dans cette boîte de conserve, obsédés par leur projet, les portes claquées.

Fin 2024, leur objectif était atteint, le conteneur abandonné, et ils déménagèrent tous ensemble à Brighton pour enfin dévoiler ce sur quoi ils avaient travaillé si dur pendant si longtemps.

Il était temps de tout mettre en scène

Les concerts de Lemonsuckr sont un véritable chaos, empreints d’une fougue et d’une assurance que seul un groupe ayant passé tant de temps à comprendre ce qu’il veut faire ressentir à son public peut afficher, du rythme immédiat et implacable jusqu’au dernier crissement de larsen. https://lemonsuckr.os.fan/

https://www.youtube.com/watch?v=uvvpWFYUgdE

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mercredi 21 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Fat Dog, The Strokes & Adult Dvd

Le mercredi 21 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/aSvwODeRb https://fb.me/e/aSvwODeRb



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

