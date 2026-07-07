L’empreinte de l’ange MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

mardi 9 février 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges

Informations pratiques

Limoges

L’empreinte de l’ange MAD Opéra de Limoges

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-09 21:00:00

Date(s) :

2027-02-09

Solo chorégraphique.

Avec 15 participants d’OperaKids Danse.

L’échauffement du spectateur à 18h30 Avant d’assister au spectacle, éveillez vos sens avec une mise en jeu corporelle.

Un bilan d’étape artistique et intime.

L’empreinte de l’ange naît du passage entre savoir et oubli. Entre mémoire et recommencement.

Habité par les figures qui ont traversé son parcours — écrivains, cinéastes, chorégraphes, plasticiens, penseurs — Samuel Mathieu convoque ses fantômes pour une ultime réunion. Que reste-t-il de ces influences dans un corps qui change ? La mémoire est un socle, mais aussi une matière friable.

Le spectacle se construit dans un continuum d’images, d’anecdotes, et laisse apparaître un paysage mouvant celui d’un corps traversé par le temps, sublimé ou fragilisé, toujours exposé.

Coproduction Opéra de Limoges.

Durée 1h. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

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English : L’empreinte de l’ange MAD Opéra de Limoges

L’événement L’empreinte de l’ange MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole