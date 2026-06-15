Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Empreinte: Tabula Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tabula Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tabula Brive-la-Gaillarde samedi 15 mai 2027.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 15 mai 2027

Fin : samedi 15 mai 2027

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tabula

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 10:30:00
fin : 2027-05-15

Date(s) :
2027-05-15

TABULA Nicolas HUBERT Compagnie ÉPIDERME
Trio pour un danseur, un musicien… et une table très sonore ! Embarquement pour une création sensorielle et poétique pour les toutes-petites et tout-petits.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Empreinte: Tabula

L’événement L’Empreinte: Tabula Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)