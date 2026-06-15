Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Tabula

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 10:30:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-15

TABULA Nicolas HUBERT Compagnie ÉPIDERME

Trio pour un danseur, un musicien… et une table très sonore ! Embarquement pour une création sensorielle et poétique pour les toutes-petites et tout-petits. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Empreinte: Tabula

L’événement L’Empreinte: Tabula Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme