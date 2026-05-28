L’enceinte romaine aux lampions Maison du Pilier-Rouge Le Mans
L’enceinte romaine aux lampions Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 14 juin 2026.
Le Mans
L’enceinte romaine aux lampions
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 22:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère escaliers et cheminement au pied des courtines et des tours de l’enceinte romaine. Les décors de l’enceinte prennent une autre dimension pleine de mystère. Redécouvrez ce monument, son histoire et les blessures que le temps lui a infligées.
Samedi à 22h
Gratuit, sur inscription .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement L’enceinte romaine aux lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72
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