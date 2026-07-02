L’endormi – Re – création version 100% féminine, Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt), Paris

Informations pratiques

L’endormi – Re – création version 100% féminine 25 – 27 mars 2027 Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) Paris

Réservation auprès du lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T10:00:00+01:00 – 2027-03-25T11:00:00+01:00

Fin : 2027-03-27T19:00:00+01:00 – 2027-03-27T20:00:00+01:00

J’ai dix ans.

Je m’appelle Victoire

C’est un drôle de prénom pour une fille d’ici je sais.

Le jour se lève.

Face à moi, il y a le lit vide d’Isaac.

Isaac c’est mon frère.

Isaac comme Isaac Newton.

Isaac est beau quand il sourit mais quand il est à court de mots, il ferme les poings et frappe. Ma mère dit qu’Isaac se repose. Quelque part. Ailleurs.

« Pourquoi Isaac il ne se repose pas ici, dans son lit ? » j’ai demandé.

– Tu poses trop de questions » m’a répondu maman »

Après une longue tournée Estelle Savasta recrée une version 100% féminine de ce récit rap pour la jeunesse.

C’est l’alternance d’un texte lumineux et de raps percutants pour raconter l’histoire d’une petite fille téméraire prête à beaucoup pour trouver sa vérité, pour mettre des mots sur ce qu’on lui cache.

C’est aussi une histoire de fratrie, d’ami.es, et de cerf-volants.

Mise en scène Estelle Savasta

Avec Ashley Biscette aka Ash to the eye et Chloé Legrand

Texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (rap) Musique Valentin Durup

Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) 2 place du Châtelet 75004 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France

Cie Hippolyte a mal au coeur Récit rap jeunesse

Illustrateur particulier