Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez. Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? »

Tam-tam sri-lankais, flûte traversière et guitare dessinent des images dans la tête des enfants et les transportent chez les grands animaux d’Afrique pour raconter la différence et la curiosité, mais aussi la violence et la paix.

Adaptation scénique et jeu : Pascal Henry



Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie L’Embarcadère vous proposent le spectacle « L’Enfant d’Éléphant » au parc de Choisy !

Le vendredi 26 juin 2026

de 17h00 à 17h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T17:45:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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