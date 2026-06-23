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« L’Enfant d’Éléphant » par la Cie L’Embarcadère Parc de Choisy PARIS

« L’Enfant d’Éléphant » par la Cie L’Embarcadère Parc de Choisy PARIS

« L’Enfant d’Éléphant » par la Cie L’Embarcadère Parc de Choisy PARIS vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez. Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? »

Tam-tam sri-lankais, flûte traversière et guitare dessinent des images dans la tête des enfants et les transportent chez les grands animaux d’Afrique pour raconter la différence et la curiosité, mais aussi la violence et la paix.

Adaptation scénique et jeu : Pascal Henry

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie L’Embarcadère vous proposent le spectacle « L’Enfant d’Éléphant » au parc de Choisy !
Le vendredi 26 juin 2026
de 17h00 à 17h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T17:45:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207


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