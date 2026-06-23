« L’Enfant d’Éléphant » par la Cie L’Embarcadère Parc de Choisy PARIS
« L’Enfant d’Éléphant » par la Cie L’Embarcadère Parc de Choisy PARIS vendredi 26 juin 2026.
Au début, les éléphants n’avaient pas de trompe. Leur nez était un petit bout de nez. Jusqu’à ce qu’un nouvel éléphant, un enfant d’éléphant, demande : « qu’est-ce qu’il mange, le crocodile, pour son dîner ? »
Tam-tam sri-lankais, flûte traversière et guitare dessinent des images dans la tête des enfants et les transportent chez les grands animaux d’Afrique pour raconter la différence et la curiosité, mais aussi la violence et la paix.
Adaptation scénique et jeu : Pascal Henry
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et la Compagnie L’Embarcadère vous proposent le spectacle « L’Enfant d’Éléphant » au parc de Choisy !
Le vendredi 26 juin 2026
de 17h00 à 17h45
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T17:45:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
Afficher la carte du lieu Parc de Choisy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026