L’enfant, la littérature et la philosophie Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Conférence d’Edwige Chirouter, professeure des Universités et chercheure en philosophie de l’éducation à Nantes Université, titulaire de la Chaire UNESCO Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard pour philosopher (Epicure). En s’appuyant sur plus de quinze années de recherche et d’expérimentation menées à travers le monde dans le cadre de la Chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants portée par Nantes Université, Edwige Chirouter montrera à l’occasion de cette conférence comment la pratique de la philosophie peut, dès l’école maternelle, contribuer à faire vivre et défendre un projet politique humaniste, démocratique et émancipateur. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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