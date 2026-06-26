L’ENFANT SOLEIL PAR LIAT COHEN Béziers
L’ENFANT SOLEIL PAR LIAT COHEN Béziers vendredi 18 septembre 2026.
Béziers
L’ENFANT SOLEIL PAR LIAT COHEN
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Musique, poésie, danse et vidéo se rencontrent dans une création sensible portée par Liat Cohen et Brigitte Fossey
La guitariste Liat Cohen propose un voyage musical entre Europe et Amérique du Sud, porté par des œuvres du XVIIIe au XXIe siècle. Musique, poésie, danse et création visuelle se rencontrent dans un spectacle sensible où les vidéos inspirées de l’univers de Bar Waysbort dialoguent avec les lectures de Brigitte Fossey. Une création pluridisciplinaire autour de la mémoire, du présent et de l’émotion. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : L’ENFANT SOLEIL PAR LIAT COHEN
Music, poetry, dance, and video come together in a sensitive production starring Liat Cohen and Brigitte Fossey
L’événement L’ENFANT SOLEIL PAR LIAT COHEN Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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