Lennom a gevred- Lisons ensemble, Centre culturel Maison blanche, Brech

Informations pratiques

Lennom a gevred- Lisons ensemble Samedi 3 octobre, 10h00 Centre culturel Maison blanche Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Les rencontres « Lennomp a gevred » invitent les participants à présenter en breton les livres ou articles de journaux qu’ils ont lus récemment. Que ce soit des ouvrages en breton, en français ou en toute autre langue, des romans, des poésies, du théâtre, des nouvelles, des bandes dessinées, des journaux… tout est bon à prendre pour une conversation conviviale.

Centre culturel Maison blanche 3 rue Georges Cadoudal 56400 Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne 02-97-57-79-50 https://mediatheques-terre-atlantique.fr Situé à Brech (56400), le lieu Centre culturel Maison blanche – Ti Gwen est reconnu pour son ambiance chaleureuse et sa programmation variée. Vous le trouverez au Place Kreisker. Il est facilement accessible, avec une localisation précise à proximité du centre-ville de Brech.

Ce lieu propose régulièrement des concerts, spectacles et animations. C’est un point de rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, de culture et de sorties à Brech.

Que vous soyez de passage ou habitant de Brech, Centre culturel Maison blanche – Ti Gwen constitue un espace convivial où découvrir des artistes, profiter d’une ambiance unique et partager des moments inoubliables entre amis ou en famille. Le Centre culturel Maison blanche dispose de deux parkings, il est accessible via le transport interurbain local Glazgo mobilités.

Biblis en folie 2026

©commune de Brec’h