LeNoise A tribute to Neil Young LA CIGALE Paris
LeNoise A tribute to Neil Young LA CIGALE Paris samedi 23 janvier 2027.
LeNoise A tribute to Neil Young LA CIGALE Paris Samedi 23 janvier 2027, 20h30
Retrouvez l’esprit brûlant de Neil Young : LENOISE offre un show habité, puissant, entre douceur folk et tempêtes électriques. Un hommage vivant, intense, incontournable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-23T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-23T22:30:00.000+01:00
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LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris
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