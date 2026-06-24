LeNoise A tribute to Neil Young LA CIGALE Paris samedi 23 janvier 2027.

LeNoise A tribute to Neil Young LA CIGALE Paris Samedi 23 janvier 2027, 20h30

Retrouvez l’esprit brûlant de Neil Young : LENOISE offre un show habité, puissant, entre douceur folk et tempêtes électriques. Un hommage vivant, intense, incontournable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-23T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-23T22:30:00.000+01:00

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LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris



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